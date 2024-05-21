Dolar
32.18
Euro
34.93
Altın
2,424.82
ETH/USDT
3,771.40
BTC/USDT
71,309.00
BIST 100
10,895.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasında kullanılmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
AB, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

Brüksel

AB Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

Böylece, AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar avroluk karı Ukrayna'ya silah ve mühimmat alımında kullanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personel katılacak
Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü
Kadıköy'de pitbull cinsi köpeğin kedi ve çevredekilere saldırması kamerada
Türkiye, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi

Benzer haberler

AB, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

AB, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

DSÖ: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalar 14 binden fazla kişiyi yerinden etti

Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor

AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık

AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık
AB ülkelerinde hayvan sayısı geriliyor

AB ülkelerinde hayvan sayısı geriliyor
ABD, Avrupa ve Avustralya'daki üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri yaygınlaşarak devam ediyor

ABD, Avrupa ve Avustralya'daki üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri yaygınlaşarak devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet