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Dünya

AB: Dodik hakkında verilen ülkeye giriş yasakları "ulusal seviyede"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, bazı Birlik üyelerinin Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'e giriş yasağı getirmesinin ulusal seviyede bir karar olduğunu belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
AB: Dodik hakkında verilen ülkeye giriş yasakları "ulusal seviyede"

Brüksel

Mercier, günlük basın toplantısında, Almanya ve Avusturya'nın Dodik'e ülkeye giriş yasağı getirmesiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

AB'nin Almanya ve Avusturya'nın ardından Birlik çapında bir karar alıp almayacağının sorulması üzerine Mercier, "Bu üye ülkelerin vereceği bir karar. Söyleyebileceğim bir şey yok." yanıtını verdi.

Bosna Hersek'teki siyasi gerginlikte neler yaşandı?

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için yurt içi yakalama emri çıkarılmıştı.

Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik için en son uluslararası yakalama emri çıkarılması için Interpol'e başvurmuş ancak olumlu cevap alamamıştı.

Almanya ve Avusturya, 3 Nisan'da Dodik ile RS'den 2 siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirmişti.

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