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Dünya

AB dijital cüzdan kullanmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), vatandaşların çeşitli hizmetlerden güvenli biçimde faydalanması için içine kimlik, ehliyet, diploma ve banka hesabı yüklenebilen "dijital cüzdan" kurulmasını teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 03.06.2021
AB dijital cüzdan kullanmayı planlıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital cüzdan hakkındaki düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler, vatandaşlara ve işletmelere güvenli dijital cüzdan imkanı sunacak. Söz konusu dijital cüzdanlar, ulusal dijital kimliklere bağlı olacak. Dijital cüzdanlara ehliyet, diplomalar ve banka hesapları eklenebilecek.

Avrupa'da dijital cüzdanla başka özel tanımlama yöntemleri kullanılmadan çeşitli kamu ve özel hizmetlerden faydalanılabilecek. Dijital cüzdandaki kimlikler, tüm Avrupa ülkelerinde tanınacak.

Dijital platformlar ve işletmeler, söz konusu cüzdanları ve kimlikleri kabul etmek zorunda olacak.

AB Komisyonu, dijital cüzdana ilişkin teknik standartları 2022'nin eylül ayına kadar tamamlamayı amaçlıyor.

Halihazırda, AB üyesi 27 ülkeden 14'ü elektronik kimlik kullanıyor.

Dijital cüzdan uygulamasının yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

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