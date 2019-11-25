Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
105,505.30
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündeminde ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

AB Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesini desteklediğini açıkladı

AB, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Anastasiadis'in yapacağı üçlü görüşmeye ilişkin, "Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Yusuf Hatip   | 25.11.2019
AB Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesini desteklediğini açıkladı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in yapacağı üçlü görüşmeyi desteklediklerini ve "birleşme sürecinin devam etmesini" ümit ettiklerini söyledi.

İki liderin görüşmesini her zaman olumlu bulduklarını belirten Andreeva, "Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri
İran'ın kronik sorunları protestoları tetikliyor
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco

Benzer haberler

AB Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesini desteklediğini açıkladı

AB Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesini desteklediğini açıkladı

AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

AB: Suriye rejiminin sivillere saldırısı kabul edilemez

Almanya üçlü Kıbrıs görüşmesine ev sahipliği yapacak

Almanya üçlü Kıbrıs görüşmesine ev sahipliği yapacak
Türkiye'den KKTC'ye boru hattı için çalışmalar devam ediyor

Türkiye'den KKTC'ye boru hattı için çalışmalar devam ediyor
İran'dan, AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki

İran'dan, AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki