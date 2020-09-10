Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
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