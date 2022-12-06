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Dünya

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Temsilcisi Lajcak: Bu ivmeyi kullanmalıyız

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çalıştıklarını ve kaybedecek zaman olmadığını belirterek "Baskı söz konusu değil ancak bu ivmeyi kullanmalıyız." dedi.

Agim Sulaj, Dzihat Aliju   | 06.12.2022
AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Temsilcisi Lajcak: Bu ivmeyi kullanmalıyız Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, başkent Priştine'de AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Lajcak, Kosova hükümet binasında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sırbistan ile Kosova arasında 23 Kasım’da varılan anlaşma sonrasında “artık konuyu tartışabileceklerini” kaydeden Lajcak, "İlişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele almak için bir toplantı konusunda çalışıyoruz. Bu toplantının haftalar içerisinde gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

Lajcak, kaybedecek zaman olmadığını belirterek "Baskı söz konusu değil ancak bu ivmeyi kullanmalıyız." diye konuştu.

Kosova’daki Sırp yetkililerin ülkedeki Sırp çoğunluklu kuzey belediyelerinden çekilmeleri çağrısının vatandaşlar için iyi olmadığını ifade eden Lajcak, polis memurlarının işlerine dönmelerini ve yargı sisteminin normal işleyişinin sağlanmasını istediğini söyledi.

Lajcak, "son tarih veren" bir kişi olmadığını ancak mart ayında tarafların nihai anlaşmaya ne kadar vardıklarının gözden geçirileceğini, bunun Kosova ile Sırbistan’ın taahhüt ve çalışmalarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Özel Temsilci Lajcak, dün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelmişti.​​​​​

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