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Dünya

AB, Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı "toplu alım" seçeneğini düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bazı AB ülkelerinde özellikle antibiyotik gibi ilaçların temininde yaşanan sıkıntıyı aşmak için Kovid-19 aşılarında olduğu gibi toplu alım yapmayı değerlendiriyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.01.2023
AB, Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı "toplu alım" seçeneğini düşünüyor

Brüksel

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda düzenlenen "Avrupa'da solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış ve ilaç kıtlığı" konulu oturumda konuştu.

Bazı AB ülkelerinde özellikle antibiyotik ve pediyatrik ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların bulunmasında sorun yaşandığını belirten Kyriakides, bunun küresel bir sorun olduğunu, ilaç sanayisi ile temas halinde olduklarını aktardı.

Kyriakides, sorunun temel nedenlerinin artan solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı talepteki hızlı yükseliş, bunun yanında yetersiz üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Üye ülkeler ve ilaç üreticileriyle işbirliği halinde sorunu aşmak için çalıştıklarını dile getiren Kyriakides, "gerekmesi halinde üye ülkeler adına Kovid-19 salgınında olduğu gibi ortak toplu alım yapabileceklerini" bildirdi.

Kyriakides ayrıca hem yasa değişiklikleri hem de yeni mevzuatlarla ilaç temin sorununu aşmaya çalışacaklarını ifade etti.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınında aşı ve ilaçlar için toplu alım yaparak üye ülkelere teslim edilmesini sağlamıştı.

Kovid-19’un etkisinin azaldığı Avrupa’da grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış sağlık sektörünün üzerinde ciddi yük oluşturuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde antibiyotik, analjezik, kortikosteroid gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor.

Avrupa'da çok sayıda ülkede grip ve benzeri üst solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra "RSV" adı verilen solunum yolu virüsü, başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin de hastalığı ağır geçirmesine neden oluyor.

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