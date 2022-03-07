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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Yusuf Özcan   | 07.03.2022
AB, 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor

Ile-de-France

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde Ukrayna'nın da olduğunu ifade eden Borrell, burada "Afganistan'ın durumunun benzeriyle" karşı karşıya kaldıklarını, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini belirtti.

Borrell, yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Josep Borrell, bu kişileri ağırlamak için Ukrayna'ya komşu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti.

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