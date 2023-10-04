Dolar
27.57
Euro
28.97
Altın
1,825.99
ETH/USDT
1,647.60
BTC/USDT
27,596.00
BIST 100
8,424.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşayan 2005 doğumlu 36 bin gence Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilmeleri için bilet verecek.

Ömer Tuğrul Çam  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB'nin "DiscoverEU" programı kapsamında 18 yaşındaki 36 bin genç, internet üzerinden birkaç soruyu cevaplayarak bu imkanı elde etme şansına kavuşabilecek.

Bunun için hazırlanan Avrupa Gençlik Portalı'ndaki sayfada bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar başvurular yapılabilecek.

AB ülkelerinin yanı sıra Erasmus+ programına dahil olan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den gençler, Avrupa Gençlik Portalı'ndaki soruları cevaplayarak ücretsiz tren biletlerini kazanabilecek.

Ücretsiz seyahat imkanı elde eden gençler, biletleri 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasında en fazla 30 gün boyunca kullanabilecek.

Seçilen 36 bin genç, aynı zamanda toplu taşıma, kültürel mekanlar ve faaliyetler, konaklama, gıda, spor gibi alanları da kapsayan yaklaşık 40 bin noktada indirim imkanından faydalanabilecek. Biletler, Avrupa'nın bazı yerlerinde adalara veya tren imkanı olmayan bazı noktalara gidişler için de kullanılabilecek.

Biletler için "https://youth.europa.eu/discovereu_en" adresindeki soruların cevaplanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası
Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) İki teröristin Suriye'den geldiği açıklığa kavuşmuştur
TSK'nın Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği hava harekatının detayları ortaya çıktı
MİT, Beyoğlu'ndaki terör saldırısını planlayan teröristlerden birini Suriye'de etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek

AB 36 bin gence ücretsiz tren bileti verecek

AB'den yeni ticari misilleme mekanizması

AB kritik teknolojileri muhafaza etmek istiyor

AB: Aşırı sağ terörü Avrupa'da büyüyen bir tehlike

AB: Aşırı sağ terörü Avrupa'da büyüyen bir tehlike
Avrupa'da çevrim içi platformlardan kısa dönemli kiralamalar rekor kırdı

Avrupa'da çevrim içi platformlardan kısa dönemli kiralamalar rekor kırdı
AB, Türkiye'yle işbirliği ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiyi sürdürme istekliliğini yineledi

AB, Türkiye'yle işbirliği ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiyi sürdürme istekliliğini yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet