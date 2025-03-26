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Dünya

AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurmaya teşvik edilmesini talep etti.

Ata Ufuk Şeker  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi

Brüksel

AB Komisyonu, doğal afet, savaş veya jeopolitik krizler gibi karmaşık tehditler ve sınamalar karşısında yaşanabileceklere yönelik yeni hazırlık stratejisini kamuoyu ile paylaştı.

Stratejiye göre, Avrupa krizlere karşı daha hazırlıklı hale getirilecek.

Kriz durumlarında temel toplumsal hizmetlerin devamı sağlanacak. Bu kapsamda hastaneler, okullar, ulaşım ve telekomünikasyon gibi temel hizmetler için asgari hazırlık kriterleri geliştirilecek.

Üye ülkelerde su dahil kritik ekipman ve malzeme stokları artırılacak.

Halkın acil durumlara karşı daha hazırlıklı olması sağlanacak. Bu kapsamda, halkın acil durumlarda en az 72 saat boyunca yeterli olacak miktarda temel malzemeleri ve ihtiyaçları bulundurması teşvik edilecek.

Okulların müfredatlarına hazırlıklı olunması için yapılacaklar konusunu içeren dersler entegre edilecek ve bir hazırlıklı olunma günü başlatılacak.

Krizlere karşı müdahalede koordinasyon geliştirilecek.

Mevcut AB kriz yapıları arasındaki entegrasyonu iyileştirmek için bir AB Kriz Merkezi kurulacak.

Sivil ve askeri işbirliği güçlendirilecek. AB genelinde silahlı kuvvetler, sivil koruma, polis, sağlık çalışanları ve itfaiyecileri bir araya getiren düzenli hazırlık tatbikatları yapılacak.

Doğal afetler veya karma tehditler gibi krizleri önlemeye yardımcı olmak için kapsamlı risk ve tehdit değerlendirmesi geliştirilecek.

Temel malzemelerin, malların ve hizmetlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamak ve kritik üretim hatlarını güvence altına almak için işletmelere yönelik acil durum protokolleri geliştirilecek.

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