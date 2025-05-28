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Dünya

AB 2030 iklim hedefine yaklaşıyor

Avrupa Birliği (AB), sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltma hedefine yaklaşıldığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
AB 2030 iklim hedefine yaklaşıyor

Brüksel

AB Komisyonu, üye ülkelerin 2030 enerji ve iklim hedeflerini yakalama süreçlerinin değerlendirildiği çalışmayı yayımladı.

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Çalışmada, AB ülkelerinin iklim ve enerji hedeflerine ulaşma sürecindeki açığı kapattıkları kaydedildi.

AB'nin, Avrupa İklim Yasası'nda taahhüt edilen sera gazı emisyonlarında toplu olarak yüzde 55'lik bir azalma seviyesine yaklaştığına işaret edilen çalışmada, yenilenebilir enerjinin payının da en az yüzde 42,5'e ulaşacağı belirtildi.

Çalışmada, üye ülkelerin mevcut ve planlı önlemler ile birlikte AB politikalarını tam olarak uygulamaları halinde, 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının 1990 seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 54 azalacağına dikkat çekildi.

AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor.

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