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Dünya, Koronavirüs

AB 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak

Yeni tip koronavirüs nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere seyahat kısıtlamaları sürecek.

Ata Ufuk Şeker   | 30.06.2020
AB 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Çin'e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan söz konusu liste ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Söz konusu kısıtlamalar, AB’den ayrılmasına rağmen halen geçiş sürecinde olan İngiltere vatandaşlarını kapsamıyor.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, tavsiye niteliği taşıyor.

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