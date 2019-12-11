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Dünya

AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi

Fransa'nın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yusuf Özcan   | 11.12.2019
AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

Paris

Görgü tanıklarına göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, tedavi gördüğü Cochin Hastanesinden taburcu edildi. 

Yalçın'ın hasar gören gözünün tedavisi ve kontrollerine, taburcu edildiği hastanede devam edilecek.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, dün akşam Yalçın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. 

Yalçın'ın yaralanması

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda yaşanan şiddet olaylarının fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.

Yalçın'ın gözüne isabet eden cisim, AA foto muhabirine ilk müdahaleyi yapan cankurtaran Fransız Ronan Pacs'a göre Fransız polisinin plastik bombası oldu. 

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci ve bir gösterici yaralanmıştı.

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