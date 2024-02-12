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Dünya

AA, Kızıldeniz'de mercanları görüntüledi

Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve mercanlarını kayda aldı.

Salih Okuroğlu  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
AA, Kızıldeniz'de mercanları görüntüledi Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Ankara

Ceylan ve dalış ekibi, tekneyle Kızıldeniz'de dalışın yapılacağı konuma gitti.

Ekiple Kızıldeniz'in derinliklerine dalan Ceylan, burada su altı güzelliğini ve mercanları görüntüledi.

Mercan resiflerinin etrafında yüzen rengarenk balıklar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

Öte yandan ekip su altında, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu Türk bayrağı açtı.

Dalış Eğitmeni Yalın Tolga Yılmaz, ekibi taşıyan teknede yaptığı açıklamada, Mısır'ın Türkiye'ye yakın olduğuna ve burada 12 ay dalış yapılabildiğine işaret ederek, "Türk dalıcılar için Kızıldeniz iyi bir seçenek." dedi.


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