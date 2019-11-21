Euro
6.31
Dolar
5.69
BIST 100
106,887.70
Altın
1,468.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor
logo
Dünya

AA İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın havadan çekilen görüntülerinde yıkım gözler önüne serildi.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 21.11.2019
AA İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi Fotoğraf: Muhammed Abdullah/AA

İdlib

Anadolu Ajansı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.

Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.

AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.

Kah kampı sakini Ahmet Zidan AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı soykırım olarak nitelendirdi.

Akşam saatlerinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu söyleyen Zidan, "Büyük patlamadan sonra farklı patlama seslerin duyuldu. Yangınlar çıktı. Çok sayıda şehit ve yaralı vardı. İnsanlar panikten farklı kamplara kaçtı. Diğerleri de zeytin arazilerine sığındı." dedi.

Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.

Ebu Ammar, saldırıdan hemen sonra yaklaşık 500 ailenin yaşadığı çadır kampın boşaltıldığını belirtti.

"Rüyamda öldüğümü sandım"

Saldırıda babasının ve kız kardeşinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci, "Çadırdayken dünya bir anda kırmızıya dönüştü." dedi.

Kalaaci saldırı anını söyle anlattı:

"Çadırlar yanmaya başladı. Babamdan ve kız kardeşimden kan fışkırdığını gördüm. Küçük kardeşlerim ağlıyordu. Rüyamda öldüğümü sandım." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor

Benzer haberler

Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?

Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?

AA İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

AB'den İran'da itidal çağrısı

İdlib'de bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadı başladı

İdlib'de bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadı başladı
ABD'den İran'daki gösterilere destek mesajı

ABD'den İran'daki gösterilere destek mesajı

Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi

Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi