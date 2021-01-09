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Dünya

AA Endonezya’da düşen uçaktaki yolcuların yakınlarıyla görüştü

Endonezya’da denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait uçaktaki yolcuların yakınları, yetkililerden umutlu bir haber bekliyor.

Mahmut Atanur   | 09.01.2021
AA Endonezya’da düşen uçaktaki yolcuların yakınlarıyla görüştü Fotoğraf: Mahmut Atanur / AA

Jakarta Raya

AA muhabiri, Başkent Cakarta’daki Soekarno Hatta Havalimanı’ndan kalkışından yaklaşık 5 dakika sonra denize düştüğü açıklanan uçaktaki bazı yolcuların yakınlarıyla görüştü.

Yolcu yakını Arya Karisma Hardy, "Uçaktaki yolculardan Mulyadi Mulyadi, yakın arkadaşım olur. Kısa bir süre önce evlenmişti. Mulyadi, eşi, kayınvalidesi ve başka bir yakınlarıyla 4 kişi olarak uçaktaydı." dedi.

Uçağın düştüğünü öğrendikten sonra bilgi almak için havalimanına geldiğini anlatan Karisma Hardy, "Sosyal medyadaki paylaşımından bu uçakta olduğunu biliyordum. Kriz masası yetkilileri de Mulyadi ile akrabalarının uçakta olduğunu teyit etti." ifadelerini kullandı.

                    

Karisma Hardy, Mulyadi’nin Cakarta’da yaşadığını ancak ailesini görmek amacıyla memleketi Pontianak’a gitmek üzere uçağa bindiğini belirterek, üzgün olduğunu ve en kısa sürede iyi haber almak istediğini söyledi.

Yolcu yakını Sri Rahayu ise ailesinden 5 kişinin uçakta olduğunu yeni öğrendiğini kaydederek, "Pazar günü uçağa bineceklerdi ancak planları değişince cumartesi günü uçağa bilmişler. Televizyonda haberi görünce hepsine ulaşmaya çalıştım ancak telefonları kapalıydı." diye konuştu.

Rahayu, çok üzgün olduğunu belirterek, "Yetkililerden umutlu haber bekliyoruz. Umarım yetkililerden güzel haber alırız şu aşamada beklemekten başka çaremiz yok." dedi.

Yolcu yakınları, havalimanında oluşturulan özel alanda bekletilirken, basın mensuplarının ise içeri girmesine izin verilmiyor.

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, bugün başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Uçağın düştüğü Laki ve Lancang Adası arasında derinliğin 20 ila 30 metre olduğu bölgede, geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

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