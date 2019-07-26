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Dünya

6 yaşındaki YouTuber 8 milyon dolara mülk satın aldı

30 milyondan fazla takipçiye sahip 6 yaşındaki Güney Koreli YouTuber, Seul'de milyon dolarlık mülk satın aldı.

Muhammet Nazım Taşçı   | 26.07.2019
6 yaşındaki YouTuber 8 milyon dolara mülk satın aldı

Ankara

Güney Koreli 6 yaşındaki YouTuber "Boram", başkent Seul'de 8 milyon dolar değerinde 5 katlı mülk satın aldı.

CNN'de yer alan habere göre, iki farklı YouTube kanalında 30 milyondan fazla takipçisi bulunan kız çocuğu Boram, ailesi tarafından kurulan Boram aile şirketi aracılığıyla Seul'de 8 milyon dolarlık 5 katlı mülkün yeni sahibi oldu.

İçeriklerini paylaştığı YouTube kanallarının birisinde 13,6 milyon, diğerinde ise 17,6 milyon takipçiye sahip Boram'ın bazı videoları 350 milyonun üzerinde izlendi.

Boram'ın aylık gelirinin 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Forbes'a göre geçen sene en çok gelir elde eden YouTuber, 22 milyon dolarlık kazancıyla 7 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji olmuştu.

Bazı videolar şikayet edildi

Çocukları Koruyun (Save the Children) adlı sivil toplum örgütü, 2017 yılında Boram'ın videolarının çocuk izleyicilerin duygusal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğine dair şikayetler almıştı.

Örgüt, Boram'ın babasının cüzdanından para çaldığı ve otomobil sürdüğü bir videoyu polise bildirmişti.

Seul Aile Mahkemesi, Boram'ın ebeveynine, çocuk istismarını önlemek amacıyla oluşturulan danışmanlık kursunu tamamlaması cezası vermişti.

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