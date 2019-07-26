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Dünya

ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi Rusya'dan S-400 aldığı için suçlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi.

Safvan Allahverdi   | 26.07.2019
ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi Rusya'dan S-400 aldığı için suçlamıyorum

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. 

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Trump, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık 125 F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini vurgulayarak, "Zor bir durum. Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum çünkü (Eski Başkan Barack) Obama döneminde meydana gelen birçok durum ve problem mevcut. Felaket olan bu mesele Obama yönetimine dayanıyor. Durumu değerlendiriyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının zamanına ilişkin detay vermekten kaçındı.

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