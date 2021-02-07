Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,814.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Afrikalı liderlerin, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya geldiği 34. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi sona erdi.

Ahmet Emin Dönmez   | 07.02.2021
34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Ankara

Zirvenin kapanış konuşmasını, Afrika Birliği'nin yeni dönem başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptı.

Tshisekedi konuşmasında, zirvenin ana gündem maddeleri Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Afrika kültürel mirası koruma gündemlerinin dışında, Afrika Serbest Ticaret Anlaşması, Etiyopya’daki Hedasi Barajı anlaşmazlığı gibi birçok konuya değindi.

Kültürsüz toplumların ruhsuz toplumlar olduğunu söyleyen Tshisekedi, AfB’nin 2021'de Senagal’daki Gora Adası'nın yeniden inşası, Cezayir’deki Büyük Afrika Müzesi (GMA), Mısır'daki Büyük Mısır Müzesi (GME) inşası gibi Afrika kültür mirasını korumaya yönelik projeleri destekleyeceği sözünü verdi.

Tshisekedi, Afrika kültürel mirasını koruma kapsamında, Avrupa’da bulunan Afrika kültür mirasına ait eserlerin talep edileceğini belirtti.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nda operasyonel anlamda ilerleme kaydetmek ve kurumsal reformları hızlandırmak için yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Tshisekedi, AfB Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, Etiyopya’daki Hedasi Barajı'na ilişkin Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla çaba sarf edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyonu aştı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi