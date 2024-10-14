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Dünya

2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı sona erdi

Fuarda değeri yaklaşık 1 milyon 251 bin Türk lirası olan altın ve pırlantayla süslenmiş şahin maskesi de sergilendi.

Mehmet Nuri Uçar  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı sona erdi

İstanbul

Suudi Arabistan'da 45 ülkeden 400'den fazla firmanın katılımıyla düzenlenen 2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı sona erdi.

Suudi Arabistan Şahinler Kulübü tarafından başkent Riyad'ın kuzeyindeki Melhem bölgesinde düzenlenen fuarı 10 gün boyunca 640 binden fazla kişi ziyaret etti.

Fuara 45 ülkeyi temsil eden 400'den fazla firma katılırken şahinler için kullanılan maskelerin yanı sıra şahincilik ve av aksesuarları da ilgililerin beğenisine sunuldu.

Fuarda ayrıca değeri yaklaşık 1 milyon 251 bin Türk lirası olan altın ve pırlantayla süslenmiş şahin maskesi de sergilendi.

Suudi Arabistan Şahinler Kulübü CEO'su Talal bin Abdulaziz eş-Şemisi, yaptığı basın açıklamasında, fuarın lider bir uluslararası iş platformu haline geldiğini belirterek, etkinliğin dünyanın her yerinden ziyaretçi çektiğini dile getirdi.

Fuarın, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu" hedefleri doğrultusunda, Krallığın bu alandaki kadim mirasını korumak amacıyla düzenlendiğini aktaran Şemisi, fuar alanının, firmalardan ve ziyaretçilerden gelen yoğun ilgi dolayısıyla önceki yıllardaki alanının 3 katına çıkarılarak 160 bin metrekareye ulaştığını belirtti.

Şemisi, fuarın ayrıca turizme de katkısı bulunduğuna dikkati çekti.

Fuar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki Melhem bölgesinde 3 Ekim'de başlamıştı.

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