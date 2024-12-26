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Dünya

2024 Belçika'da en yağmurlu yıl oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, Belçika'da 2024 en yağışlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Selen Valente Rasquinho  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
2024 Belçika'da en yağmurlu yıl oldu

Brüksel

Copernicus verilerine göre, gri ve yağmurlu havasıyla bilinen Belçika bu yıl her zamankinden daha çok yağış aldı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) de Copernicus verilerini doğruladı.

RMI'ye göre, 27 Kasım itibarıyla yıllık yağış, 1.092,9 milimetre miktarı buldu, bu da 2001'de kaydedilen 1,088.5 milimetre miktar rekorunu kırmış oldu.

Belçika'nın Hollanda sınırındaki kuzeydoğu bölgelerinde ilkbaharda rekor yağış görülürken, ülkenin her bölgesi için düşen yağış miktarı ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Yağış miktarı en çok mayısta kaydedilirken, kasımda ise ay ortalamasının altında yağmur yağdı.

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