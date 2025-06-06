Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,363.91
ETH/USDT
2,459.20
BTC/USDT
103,384.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Dünya

2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman, hacı oldu.

Sabri Kesen  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Mekke

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı
Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı
Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Suudi Arabistan, hacı adaylarının Arafat'a intikalinde yapay zekayı başarıyla kullandı

Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'ndan gün yüzüne çıktı

Hacı adaylarının "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a yolculuğu başladı

Hacı adaylarının "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a yolculuğu başladı
İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü

İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet