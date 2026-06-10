Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin çevresinde taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında oluşturulan tahkimatların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Turhal'da Yeşilırmak çevresinde taşkın riskine karşı oluşturulan tahkimatlar kaldırılıyor Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin çevresinde taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında oluşturulan tahkimatların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Tokat ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonucu dolan Almus Barajı'nın dolusavağından taşan su, Yeşilırmak Nehri'nin debisini yükseltti.

Yerleşim bölgelerine taşmaması için nehrin çevresine 19 Mayıs'tan itibaren molozlarla tahkimat yapılmaya başlandı.

Nehrin debisinin düşmesi ve taşkın riskinin ortadan kalkması üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) ile Tokat İl Özel İdaresinin iş makineleriyle Menderes Caddesi ile Kesikbaş Camisi çevresindeki tahkimatlar kaldırılmaya başlandı.

Ekiplerin belirlenen bölgelerde tahkimat kaldırma işleminin devam edeceği öğrenildi.