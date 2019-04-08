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Dünya

UMH birlikleri Trablus'ta ilerliyor

Libya'da UMH birlikleri başkent Trablus'un bazı noktalarında denetimi yeniden sağladı.

Afra Aksoy   | 08.04.2019
UMH birlikleri Trablus'ta ilerliyor

Trablus

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta bazı noktalarda kontrolü yeniden sağladı.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus ve diğer kentlere doğudan gerçekleştirdiği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

UMH birliklerinin Trablus'un güneyindeki Yermuk ve doğusundaki Es-Sevarih askeri üslerinde denetimi sağladığı aktarılan açıklamada, UMH birliklerinin şu anda "darbecilerin kalıntıları" şeklinde nitelendirilen Hafter güçlerini takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca operasyon sırasında Hafter birliklerinden 23 kişinin esir alındığı kaydedildi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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