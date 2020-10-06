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Dünya

Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan'da muhalif ekonomist İsam ez-Zamil'in 15 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Said İbicioğlu   | 06.10.2020
Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ekonomist İsam ez-Zamil, 3 sene hapiste tutulduktan sonra 15 yıl hapse çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Zamil, Ekonomi Bakanlığı görevini hak ediyordu ancak baskıcı yönetim onu, 2017'den bu yana hapiste tutuyor. Şimdi de 15 yıl hapis cezası vererek bu hak ihlalini tamamladılar." ifadelerine yer verilerek, Zamil'in derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ekonomist Zamil'in Amerikan Forbes dergisi tarafından en önemli ekonomik figürlerden biri ve öncü bir bilgi teknolojisi şirketinin kurucusu olarak tanıtıldığı hatırlatıldı.

Karara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

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