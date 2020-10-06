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Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi.

Dmitri Chirciu   | 06.10.2020
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye, yaralı sayısı ise 141'e yükseldi.

Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.


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