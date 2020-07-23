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Dünya, Libya

Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlara ilişkin sanık listesi oluşturuldu

Libya'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Terhune şehrinden çekilmesinin ardından bulunan toplu mezarlara ilişkin sanık listesi oluşturuldu.

Mücahit Aydemir   | 23.07.2020
Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlara ilişkin sanık listesi oluşturuldu

Trablus

Libya Başsavcılık Ofisinden bir kaynağın AA'ya verdiği bilgiye göre, Başsavcılığın hazırladığı listede, Terhune'deki toplu mezarlar ile Trablus'un güneyinde bulunan cesetlere ilişkin sorumluluğu olan sanıkların isimleri yer alıyor.

Adının gizli kalmasını isteyen kaynak, listenin, "sanıkların bulunması ve tutuklanması için ilgili makamlara iletileceğini" aktardı.

Sanıklar arasında, Halife Hafter'e bağlı Kaniyet Birliklerinin liderleri de bulunuyor.

Kaniyat Birlikleri, Terhune'ye hakim oldukları dönemde rakip gördükleri veya muhalif saydıkları aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla suçlanmıştı.

Hafter milislerinin Terhune'deki ihlalleri

Libya ordusu Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.

Hafter'in başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

UCM'den bir heyet, ülkedeki savaş suçlarını incelemek üzere halihazırda Trablus'ta bulunuyor.

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