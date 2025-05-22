İsrail'de yedek askerlik görevini reddeden subaya 20 gün hapis cezası
Gazze Şeridi'ne yeniden başlayan saldırılar için on binlerce yedek askere celp gönderen İsrail ordusuna "savaşın siyasi amaçla yürütüldüğü" tepkisi artıyor.
Kudüs
İsrail ordusunda, yedek askerlik celbine rağmen Gazze'ye yeniden başlayan saldırılara karşı çıktığı için birliğine teslim olmayı reddeden subaya 20 gün hapis cezası verildi.
İsrail ordusu, kuzey cephesinde 270 gün görev aldıktan sonra yeniden celp gönderilen yedek asker Yüzbaşı Ron Feiner'e görevi reddettiği için tugay komutanı tarafından 20 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.
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İsrail'de Gazze'ye saldırıların siyasi amaçla yapıldığı ve hükümetin buradaki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle askere gitmeyi reddeden "Esirlerin Askerleri" isimli yaklaşık 300 yedek askerin yer aldığı grup, üyeleri Feiner hakkındaki cezanın "ağır" olduğu açıklaması yaptı.
"Esirlerin Askerleri" grubu, "Feiner'e verilen cezanın Gazze'ye saldırılara kamuoyu desteği olmadığını gizleyemeyeceği, İsrail ordusunun insan kaynağı krizini bu biçimde değil kendisine güveni tazeleyerek giderebileceği" değerlendirmesi yaptı.
Yediot Ahranot gazetesine konuşan Feiner, ise şu ifadeleri kullandı:
"Hükümet esirlerin öncelikleri olmadığını açıkladığında, (aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich kendi tabanından Gazze sakinlerini aç bırakamadığı, bu savaş suçlarını işleyemediği için özür dilediğinde, birliğindeki askerler yüzlerce gün yedek askerlik görevine çağırıldığında, artık onlardan askerlik şubesine teslim olmalarını isteyemem. Komutan olarak sorumluluğu alıyorum. Onlar adına da bu görevi reddediyorum."
İsrail'in güvenliğini tehlikeye atanın kendisi gibi askere gitmeyenler değil "savaşın kendisi olduğunu" dile getiren Feiner, "Bitmeyen savaş, esirlerin boş verilmesi, masumların bitmeyen ölümü, siyasi bir çözüm sunulmaması karşısında şok yaşıyorum. Bu durum değişmeden askerlik yapabilmem mümkün değil." diye konuştu.
İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları için asker arıyor
İsrail ordusu, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürecek yeni kapsamlı saldırılar için on binlerce yedek askere celp göndermişti.
Buna karşın, İsrail'in 20 aydır Gazze'ye devam eden saldırılarının "buradaki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı ve hükümetin siyasi bekası için gerçekleştirdiği" eleştirisiyle birliğine teslim olmayı reddeden yedek askerlerin sayısının arttığı ifade ediliyor.
İsrail ordusu, kaç yedek askere celp gönderdiğini veya kaç askerin teslim olmayı reddettiğini açıklamıyor.
Bununla birlikte, İsrail ordusunun, bugüne kadar askerlikten muaf tutulan ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkekleri askere alma çabası da sonuçsuz kaldı. İsrail ordusu, 19 bin kadar Haredi erkeğe celp göndermesine rağmen bu yıl sadece 200 kadar Haredi'nin silah altına alındığı aktarıldı.
İsrail ordusu, 13 Mayıs'ta ülke genelinde "ayrım gözetmeksizin" tüm asker kaçakları hakkında işlem yapacağını duyurmuştu.
İsrail'de kadınlar için 2 yıl, erkekler için yaklaşık 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan askerlerin çoğu 41 yaşına kadar yıl içinde farklı sürelerle gönüllü yedek asker olarak talimlere çağrılıyor.
Bunun yanı sıra yüksek rütbeli asker ve komutanlar 41 yaşının ardından da orduda gönüllü yedek asker olarak görev yapmaya devam edebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.