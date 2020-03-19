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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.03.2020
İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

İstanbul

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor." ifadesini kullandı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

Kadın doktor koronavirüsten öldü

Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunda Ruhanirad'ın koronavirüs tedavisi gördüğü, bir kolunda serum olduğu halde hastaları muayene ettiği görüntülerini yayınlandı.

Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı." diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

İran'da Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.

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