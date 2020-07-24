Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 485 yeni vaka tespit edildi.
Istanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 485 yeni vaka tespit edildi.
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 212'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 485 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 104 bin 711'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 71 bin 268'e ulaştığı bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.