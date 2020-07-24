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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 485 yeni vaka tespit edildi.

Muhammed Semiz   | 24.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

Istanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 485 yeni vaka tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 212'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 485 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 104 bin 711'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 71 bin 268'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

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