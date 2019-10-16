Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü
Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Süleymaniye
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.