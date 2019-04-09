Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
98,135.30
Altın
1,304.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak’tan ABD’nin 'İran Devrim Muhafızları' kararı açıklaması

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Devrim Muhafızları Gücü'ne yönelik kararın durdurulması için ABD, Suudi Arabistan ve Mısır ile iletişime geçtiğini belirtti.

Haydar Karaalp   | 09.04.2019
Irak’tan ABD’nin 'İran Devrim Muhafızları' kararı açıklaması

Baghdad

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını durdurması için "ABD, Mısır ve Suudi Arabistan yönetimiyle iletişime geçtiklerini" belirtti.

Abdulmehdi, haftalık bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DMO'yu, terör örgütleri listesine alma kararına değinen Abdulmehdi, "İran Devrim Muhafızları Gücü'ne yönelik kararı durdurmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD yönetimiyle iletişime geçtik ancak Trump kararında ısrarlıydı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, tüm ülkelerle ilişkilerini koruyacaklarını belirterek, "ABD ve İran'a, 'Irak'ın çıkar çatışmalarının sahası olmasını istemediğimizi' ilettik. Irak, hiçbir bölgesel çatışmanın tarafı olmayacak." dedi.

Suudi Arabistan ile ilişkiler

Suudi Arabistan'ı yakında ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Abdulmehdi, "Ürdün ve İran'la oluğu gibi Suudi Arabistan ile de birtakım anlaşmalar imzalayacağız. Irak, komşu ve bölge ülkelerle ortak çıkarlar temelinde çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkesinin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

Türk Kızılay selin vurduğu İran'a gidiyor

Türk Kızılay selin vurduğu İran'a gidiyor

Zarif'ten Trump'ın İran politikasına eleştiri

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Zarif’ten 'ABD yaptırımları ekonomik terördür' yorumu

Zarif’ten 'ABD yaptırımları ekonomik terördür' yorumu
İran'daki sel felaketinde 46 kişi hayatını kaybetti

İran'daki sel felaketinde 46 kişi hayatını kaybetti
'ABD selzedelere yardım kanallarını engelliyor'

'ABD selzedelere yardım kanallarını engelliyor'