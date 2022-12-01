Filistin'den İsrail'in suçlarını durdurmak için uluslararası müdahale talebi
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işlediği suçları durdurmak için uluslararası müdahale talebinde bulundu.
Ramallah
Iştiyye, Cenin Mülteci Kampı'nda 2 Filistinlinin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in iki genci öldürmesine tepki gösteren Iştiyye, İsrail güçlerini, "çifte standartlara dayalı uluslararası politikanın hüküm sürdüğü, cezanın ve hesap sormanın olmadığı bir ortamda tansiyonu yükseltmek"le suçladı.
Başbakan Iştiyye ayrıca İsrail'in işlediği suçları durdurmak için uluslararası müdahale talep etti.
Öte yandan İsrail ordusu da 2 Filistinlinin öldürülmesinin ardından tansiyonun yükselmesi ihtimaline karşı işgal altındaki Batı Şeria'da teyakkuza geçtiğini bildirdi.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah saatlerinde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinlinin öldüğü, 1'inin yaralandığı belirtilmişti.