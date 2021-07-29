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Van'ın selden etkilenen 5 ilçesinde hasar tespitine başlandı

Van'da dün sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen 5 ilçede hasar tespit çalışmaları başladı.

Zafer Tayfur   | 29.07.2021
Van'ın selden etkilenen 5 ilçesinde hasar tespitine başlandı Fotoğraf: Zafer Tayfur / AA

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale, Özalp, Muradiye, Saray ve Gürpınar ilçelerine bağlı 21 mahalle ile 3 mezrada etkili olan sağanağın sele dönüştüğü belirtildi.

Selin ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, kentte can kaybının yaşanmadığı vurgulandı.

Ekiplerin titizlikle hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Başkale ilçesinde etkili olan sağanak ve selde iki çobanın kaybolduğu ve haber alınamadığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sel sularına kapılan bir çoban kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmayan vatandaşımız Başkale Devlet Hastanesinde bir süre müşahede altına alındıktan sonra taburcu edilmiştir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da ilçede selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

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