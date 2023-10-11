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Türkiye ile Hırvatistan 12. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın konuk olacağı Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Türkiye ile Hırvatistan 12. kez rakip

Osijek

AA'nın, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan ve Letonya maçları öncesi hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'la daha önce yaptığı karşılaşmalar ele alındı.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul, biri Eskişehir ve biri de Bursa'daki müsabakalarda Hırvatistan 15, Türkiye 9 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

İlk maç 1996'da

İki ülkenin A milli futbol takımları, ilk kez 11 Haziran 1996'da İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.

Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.

Taraflar arasındaki üçüncü karşılaşma, 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. Özel maç, 2-2 bitti.

Penaltılarla gelen yarı final

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de Viyana'da yapılan çeyrek final maçı oldu.

Ernst Happel Stadı'nda 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Ay-yıldızlı ekip, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan ise Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

Play-off'ta Hırvatistan güldü​​​​​​

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki takım arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan; Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatistan elde etti.

Milli takımın ilk galibiyeti

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

Milli takımın 1-0 kazanarak rakibi karşısında ilk galibiyetini aldığı maçın tek golünü Cenk Tosun attı.

İki takım, 11 Kasım 2020'de Vodafone Park'ta hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Türkiye ile Hırvatistan arasında son maç ise EURO 2024 Eleme Grubu'nda 28 Mart 2023'te Bursa'da oynandı. Karşılaşmayı Hırvatlar, Kovacic'in golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Maçlar

Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
11.06.1996NottinghamEURO 19960 - 1
12.06.1997SendaiÖzel1 - 1
31.03.2004ZagrebÖzel2 - 2
20.06.2008ViyanaEURO 20081 - 1Penaltılarla 3-1
11.11.2011İstanbulEURO 2012 Elemeleri play-off0 - 3
15.11.2011ZagrebEURO 2012 Elemeleri play-off0 - 0
12.06.2016ParisEURO 20160 - 1
05.09.2016ZagrebDünya Kupası Elemeleri1 - 1
05.09.2017EskişehirDünya Kupası Elemeleri1 - 0
11.11.2020İstanbulÖzel3 - 3
28.03.2023BursaEURO 2024 Elemeleri0 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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