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Spor, Futbol, Dosya haber

Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde futbolseverler 439 gole şahitlik etti.

Süha Gür  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

İstanbul

AA'nın, Süper Lig'in 17 haftalık ilk aşamasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, geride kalan süreçte atılan goller değerlendirildi.

Söz konusu bölümde 19 takım 306 müsabakaya çıkarken, ikas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor 17, diğer ekipler ise 16'şar mücadele yaptı.

Oynanan 306 karşılaşmada takımlar, oyuncuların kendi ağlarına gönderdikleri dahil, toplam 439 gol atarken, maç başına 1,4 gol ortalaması yakalandı.

İlk bölümde futbolcuların takımları adına attığı 429 golün 342'si yabancı, 87'si ise yerli oyunculardan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde 132 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı.

439 gol atıldı

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada takımlar 439 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin geride kalan 17 haftalık bölümünde lider Galatasaray, 47 golle en çok gol atan ekip olurken, sarı-kırmızılıları takipçisi Fenerbahçe 40 golle izledi.

Göztepe 31, Samsunspor 29, Başakşehir 27, Eyüpspor ve Beşiktaş 25, Trabzonspor 24, Gaziantep ve Kasımpaşa 22, Antalyaspor ve Sivasspor 20, Konyaspor 18, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kayserispor 16, Adana Demirspor 15, Hatayspor ise 14 kez gol üretti.

Süper Lig'de ilk 17 haftada en az gol sevinci yaşayan ekip ise 12 golle Bodrumspor oldu.

Yabancılar ön plana çıktı

Süper Lig'de gol yollarında yabancı oyuncular yerlilere göre ön plana çıktı.

Geride kalan 17 haftada 175 oyuncu gol sevinci yaşarken, bunların büyük bölümü yabancılardan oluştu.

Ligde 132 yabancı, 43 ise yerli oyuncu gol sevinci yaşadı, yabancılar 342, yerliler ise 87 gol kaydetti.

Krallıkta ilk 10'da 8 yabancı

Gol krallığı yarışının ilk 10 sırasında 8 yabancı oyuncu yer aldı.

İlk bölümü RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek 12 golle zirvede tamamlarken, onu Trabzonspor'dan Simon Banza 10 golle takip etti.

Beşiktaşlı Ciro Immobile, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Victor Osimhen 9'ar gol kaydederken, Eyüpspor'dan Mame Thiam 8, Fenerbahçe'den Dusan Tadic ile Göztepe'den Romulo 7'şer kez fileleri sarstı.

Söz konusu listede ilk 10 sıraya giren Türk oyuncular ise Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz (8) ve ikas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu (7) oldu.

Türk golcüler

Süper Lig'de geride bıraktığımız bölümde Türk futbolcular arasında gol krallığı sıralamasında ilk 10 isim ise şunlar oldu:

1- Barış Alper Yılmaz: 8 (Galatasaray)

2- Ahmed Kutucu: 7 (ikas Eyüpspor)

3- Yunus Akgün: 5 (Galatasaray)

4- Yusuf Barası: 5 (Adana Demirspor)

5- Soner Aydoğdu: 4 (Reeder Samsunspor)


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