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İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

Bu yıl 45. kez koşulacak İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin zirvede yer alması dikkati çekiyor.

Ercan Çakar  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

İstanbul

AA'nın İstanbul Maratonu'nun 45. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde önceki 44 yarışın kazananlarına ve derecelere yer verildi.

Türkiye İş Bankası sponsorluğunda İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 44 yarıştan 11'ini Türk, 33'ünü ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 30 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 16 kez Kenyalı, 7 kere Etiyopyalı, ikişer kez İngiliz ve Fransız, birer kere de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Faslı, Azerbaycanlı ve Ugandalı atletler birinci geldi.

Kadınlarda tek Türk şampiyon

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 32 yarışın 31'inde yabancı, sadece birinde Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 28 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 9 kez Etiyopyalı, altışar kez Rus ve Kenyalı, dörder kez Rumen ve Ukraynalı, birer kere de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, kadınlarda da Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa kazandı.

En iyi ve en kötü dereceler

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 10 yıldaki ismiyle İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet gerçekleştirdi.

Kibet, 2019 yılında 2.09.44'lük derecesiyle vatandaşı Felix Kimutai'nin 2018'de elde ettiği 2.09.57'lik dereceyi geride bırakarak parkur rekorunu ele geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 2018'in kazananı olan Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich yaptı. Chepngetich, 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekoru kırdı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'e ait. 

Maraton birincileri

İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle:

YılErkeklerDereceKadınlarDerece
1979Hasan Saylan2.35.39

1980Necmettin Sağlam2.36.00

1981Süleyman Sılacı2.31.40

1982İsmail Karagöz2.41.13

1983I. Tompson (İngiltere)2.23.35

1984Mehmet Yurdadön2.22.30

1985Mehmet Terzi2.12.50

1986Hanefi Atmaca2.23.20

1987J. Worsner (Danimarka)2.16.08

1988Ahmet Altun2.15.06

1989Aydın Çeken2.27.41

1990Gazi Aşıkoğlu2.23.09

1991T. Mitchell (İngiltere)2.23.28J. Davis (İngiltere)2.49.24
1992Cihangir Demirel2.23.28B. Aurica (Romanya)2.26.29
1993J. Ngunzu (Kenya)2.20.43E. Spetova (Rusya)2.48.10
1994B. Goromonzi (Zimbabve)2.24.58Serap Aktaş2.46.42
1995S. Langart (Kenya)2.17.26F. Sultanova (Rusya)2.34.44
1996S. Langart (Kenya)2.18.51P. Elena (Ukrayna)2.37.38
1997T. Moges (Etiyopya)2.13.37A. Barbu (Romanya)2.34.39
1998T. Moges (Etiyopya)2.15.28N. Galushka (Belarus)2.38.10
1999T. Moges (Etiyopya)2.13.55A. Barbu (Romanya)2.35.57
2000R. Josephat (Kenya)2.17.03R. A. Chirita (Romanya)2.37.39
2001T. Bedasou (Etiyopya)2.18.21L. Puskina (Ukrayna)2.38.21
2002D. Kiptanui (Kenya)2.18.42R. Dubovik (Ukrayna)2.37.20
2003B. Welashe (Etiyopya)2.18.29R. Dubovik (Ukrayna)2.36.49
2004D. Kiptanui (Kenya)2.18.19S. Demidenko (Rusya)2.36.44
2005J. Mbithi (Kenya)2.15.13M. Biktagirova (Rusya)2.34.25
2006M. Pukstas (Litvanya)2.12.49M. Biktagirova (Rusya)2.28.18
2007D. Cheruiyot (Kenya)2.10.56A. B. Tesema (Etiyopya)2.29.05
2008K. A. Roba (Etiyopya)2.11.16N. Yulamanova (Rusya)2.30.17
2009K. A. Roba (Etiyopya)2.12.14B. Urgesa (Etiyopya)2.32.45
2010V. Kiplagat(Kenya)2.10.42A. Kasım (Etiyopya)2.27.25
2011V. Kiplagat(Kenya)2.10.58A. Abera (Etiyopya)2.27.56
2012S. Chebogut (Kenya)2.11.05K. J. Yal (Etiyopya)2.28.06
2013A. Kiprotich (Fransa)2.12.28R. B. Chesir (Kenya)2.29.05
2014H. Chani (Fas)2.11.53A. Gobena (Etiyopya)2.28.46
2015E. K. Chelimo (Kenya)2.11.13A. Gobena (Etiyopya)2.31.54
2016E. Kiplagat (Azerbaycan)2.13.28A. J. Barsosio (Kenya)2.28.23
2017A. Kiprotich (Fransa)2.11.22R. Chepngetich (Kenya)2.22.36
2018F. Kimutai (Kenya)2.09.57R. Chepngetich (Kenya)2.18.35
2019D. K. Kibet (Kenya)2.09.44H. Tibebu (Etiyopya)2.23.40
2020B. C. Sang (Kenya)2.11.49D. C. Kipyogei (Kenya)2.22.06
2021V. Kiplangat (Uganda)2.10.18S. Jerotich (Kenya)2.24.15
2022R. Kipkemboi (Kenya)2.10.18S. Dalasa (Etiyopya)2.25.54
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