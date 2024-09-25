Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi serüveni
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, bu organizasyondaki 137. maçına çıkacak.
İstanbul
Anadolu Ajansı'nın (AA) UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının bu kulvardaki performanslarına yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, lig aşamasında yarın ilk maçına çıkacak Fenerbahçe'ye yer verildi.
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Trendyol Süper Lig'i geçen sezon ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-lacivertliler, 2. turda İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 4-3, iç sahada da 2-1 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayarak karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Fransız ekibin 118. dakikada penaltıdan bulduğu gole engel olamayan ve üst tura çıkma hakkını kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Yeni formatta ilk maç
UEFA Avrupa Ligi'nin lig formatındaki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, geçen sezon aynı takımla UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmişti.
Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada 1-0 kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.
Kupa 2'de Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 8 maçın sonunda puan durumunda ilk 8'de olması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Mourinho'nun ekibi, ilk maçları 9 ile 24. sırada tamamlaması durumunda ise son 16 turuna çıkmak için eleme müsabakaları oynayacak.
En çok Avrupa maçı oynadığı arena
Fenerbahçe, tarihinde en fazla Avrupa müsabakasına, eski adı UEFA Kupası olan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan Kupa 2'de çıktı. Sarı-lacivertli takım, UEFA Kupası formatında 54 kez mücadele ederken, UEFA Avrupa Ligi formatında ise 82 kez yeşil sahada boy gösterdi.
UEFA Kupası'nda 54 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 72 gol atarken kalesinde ise 91 gol gördü.
2009-2010 sezonundan bu yana UEFA Avrupa Ligi'nde 82 maça çıkan sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 42 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin attığı 119 gole rakipleri 80 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe her iki formatta Kupa 2'de toplam 136 karşılaşmaya çıkarken, bu maçların 60'ını kazandı, 43'ünde ise rakiplerine mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım 33 maçtan beraberlikle ayrılırken toplamda 191 gol attı, rakiplerinin 171 golüne engel olamadı.
Taraftarının önünde 69. kez boy gösterecek
Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçına çıkacak Fenerbahçe, taraftarı önünde 69. kez sahne alacak.
Ev sahibi olduğu 68 müsabakada 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 112 gol atarken kalesinde ise 68 gol gördü.
Fenerbahçe deplasman maçlarında ise 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı. Rakip sahada çıktığı 68 maçta 79 gol atan sarı-lacivertli takım, rakiplerinin 103 golüne engel olamadı.
Son serüveninde tek yenilgi alarak elendi
Fenerbahçe, son olarak 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Jorge Jesus'un takımın başında olduğu dönemde organizasyona 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Çekya'nın Slovakco ekibini 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek gruplara kaldı.
Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in yer aldığı grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Austria Wien'i 2-0 ve 4-1'lik galibiyetlerle geçerek son 16 turuna yükseldi.
Bu turda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 mağlup olurken, taraftarı önünde 1-0 kazanmasına karşın kupadan elendi.
2012-2013 sezonunda yarı final oynadı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki en başarılı sezonunu 2012-2013 sezonunda yaşadı.
Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan dahil oldu.
Marsilya, Mönchengladbach ve AEL Limassol'un bulunduğu grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda BATE Borisov'u, son 16 turunda Viktoria Plzen'i çeyrek finalde de Lazio'yu saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanırken, bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Deplasmanda rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, finale yükselme şansını kaybederken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki en başarılı sezonuna da imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.