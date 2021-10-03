Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Yeşilırmak'ın Amasya'dan geçen bölümünde balık ölümleri yaşanıyor.

Cihan Okur   | 03.10.2021
Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Irmağın, Kızseki mevkisinden geçen bölümünde, suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra ağırlığı yaklaşık bir kilogramı bulan ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu yerde meydana gelen balık ölümlerine, sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan 'oksijen yetersizliğinin' neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi

Benzer haberler

Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasında hasat zamanı

Öğrencilerden oluşan 'Kovid-19 timleri' işbaşında