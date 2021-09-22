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Çevre

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi

Su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler kıyıya yakın bölgede gün yüzüne çıktı.

Necmettin Karaca   | 22.09.2021
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi Fotoğraf: Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı

Van

Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ve yoğun buharlaşmanın yaşandığı Van Gölü'nde bazı bölgelerde su seviyesinin azalmasıyla, oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitler görülmeye başlandı.

Erciş ilçesinin Gölağzı mevkisinde doğa tutkunları ve fotoğrafseverler, ortaya çıkan mikrobiyalitleri fotoğrafladı.

Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, Van Gölü'nde dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin olduğunu söyledi.

Gölün metrelerce altında tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Gölde sularının çekilmesiyle küçük şehirleri andıran büyük alanları kapsayan yapılar ortaya çıkıyor. Daha önce dalış yapmayanlar bu mikrobiyalitleri göremiyordu. Ama artık bu yapılar karada. Fotoğraf tutkunları da bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Bu yapılar aynı zamanda bölgenin geçmiş iklimi hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir santimin bile bin yıla yakın süreçte oluştuğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bölgenin geçmişini bize sunan birer kitapçık gibi."

Doğa fotoğrafçısı Doğaç Hüseyin Kutlu da "Ülkemizin eşsiz güzelliklerine burada tanıklık ettik. Dünyada sadece belirli bölgelerde bulunuyor. Bu nadir güzellikleri fotoğraflamak güzel bir duygu." dedi.

Bunun doğaseverler için eşsiz bir deneyim olduğunu belirten Gülşen Günay ise "Hakkında az çok bilgiye sahiptik ama burada canlı fotoğraflama şansı bulduk." ifadelerini kullandı.


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