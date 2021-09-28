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Çevre

'Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması' sonuçları açıklandı

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, "Araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliğinin hava olaylarına ve doğaya etki ettiği konusunda toplumun dörtte üçünde yaygın bir farkındalık bulunuyor." dedi.

Abdülkerim Güzel   | 28.09.2021
'Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması' sonuçları açıklandı

İstanbul

Yuvam Dünya Derneğinin KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile gerçekleştirdiği "Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması"nın sonuçları düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminde değişimi amaçlayan bir dernek olduklarını söyledi.

Amaçlarının başında insanlığın karşısındaki en büyük problem olan iklim krizini anlaşılır kılmak ve bu krizin neden olduğu çarpıcı sonuçların daha görünür olmasını sağlamak olduğunu anlatan Kocabıyık, "İklim krizi tartışmalarını somut gerekçeleri ile desteklemek ve oldukça karmaşık olan bu konuyu sanat, spor ve farklı iletişim yollarıyla topluma aktarmak istiyoruz." dedi.

Araştırma sonuçlarına göre iklim değişikliğinin hava olaylarına ve doğaya etki ettiği konusunda toplumun dörtte üçünde yaygın bir farkındalık bulunduğunu ifade eden Kocabıyık, "Araştırmayı Nisan 2021'de 15 yaş üstü yetişkin nüfusa yönelik gerçekleştirdik. Bu araştırmada 74 ilin 372 ilçesinde telefon görüşmeleriyle ulaşılan 3 bin 22 kişiye farkındalık, kırılganlık ve sorumluluk alanında 10 farklı soru sorduk." dedi.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır da toplumun iklim değişikliği konusunu kavrama ve farkındalık konusunda herhangi bir sorunu bulunmadığını belirterek, "Üç temel mesele var; birincisi bu toprakların insanları problemin ne olduğunun farkındalar. İkincisi problem karşısında kendilerini kırılgan ve zayıf görüyorlar ve üçüncüsü bu konuda devletin öncülüğünde herhangi bir seferberlik veya politika üretildiğinde davranışı değiştirme konusunda arzulu ve istekliler." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise devlet ya da diğer kurumların harekete geçmesi halinde kişilerin bu hareketi destekleme yönünde çalışma arzusu içinde olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin çok kolay algılanabilecek bir problem olmadığının altını çizen Kurnaz, şunları kaydetti:

"Sanırım 5-6 sene önce Tarım Bakanlığında toplantıya katılmıştım. Çiftçi iklim değişikliğinin farkında. Bakanlıkta oturunca bunun farkında olmayabilirsiniz veya yeni fark ediyor olabilirsiniz ama çiftçi her gün toprakla meşgul olduğu için bütün problemlerin farkında. Arada tek farklı olabilecek nokta, bunun sebeplerinin nereye atfedildiği. Çiftçiye bakacak olursanız, ‘şu barajı yaptılar ve bundan beridir iklim değişti’. Çünkü sebep sonuç ilişkisindense zamanlama ilişkisini insan hesaba katıyor.

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