Dolar
8.40
Euro
9.94
Altın
1,798.97
ETH/USDT
3,333.70
BTC/USDT
45,631.00
BIST 100
1,450.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da düzenlenen “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı”nda konuşuyor İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı
logo
Çevre

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kuş bilimci Mustafa Kaya, "Nehirde başlayan kokuşmalar insanlar kadar suda yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor" dedi.

Hakan Mehmet Şahin   | 08.09.2021
Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı

Edirne

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi sıcak hava ile tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehirdeki oksijen miktarının azalması ve dipte biriken çöplerin gün yüzüne çıkması doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşanıyor.

Bu ay ortalama saniyede 4 metreküp olan Tunca'nın akışı, geçen yıl aynı dönemde 6 metreküp/saniye, bir önceki yılda ise 9 metreküp/saniye olarak kayıtlara geçmişti.

Hem su seviyesinin azaldığı hem de organik kirlilik yükünün fazlalaştığı nehirde su mercimeği ve benzeri organizmalarda da artış gözleniyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, son zamanlarda yağışların azalmasıyla Edirne'deki nehirlerde de su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Özellikle Tunca'da su seviyesinin azalmasıyla bitki örtüsünün çoğaldığını anlatan kaya, nehir dibinde biriken çöplerin de gün yüzüne çıktığını söyledi.

Kaya, "Bitki örtüsünün artmasıyla doğal olarak sudaki oksijen miktarı azalıyor. Nehirdeki özellikle mikroskobik canlılar ve bazı bitkiler ölmeye başlıyor. Nehirde başlayan kokuşmalar insanlar kadar suda yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor. Nehirde başta ördekler olmak üzere su kuşlarının yaşam alanları da var. Su içerindeki besinlerin azalması tabii ki onları da olumsuz etkiliyor. Nehirdeki kirlilik canlı yapısına ve ekosisteme zarar veriyor." diye konuştu.

"Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız"

Edirne'de yaşayan Giray Coşkun da Tunca Nehri ve çevresindeki kirliliğin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Nehirdeki çöplerin artık herkesi rahatsız etmeye başladığını anlatan Coşkun, "Buradaki kirliliğe bir çözüm bulunması gerekir. Herkes kendi çöpünü çevreye gelişi güzel atmasa aslında hiçbir sorun çıkmayacak. Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız." dedi.

Eliz Sam ise nehir kenarında vakit geçiren insanların çöplerini ve tükettikleri içeceklerin şişelerini nehre atması nedeniyle kirliliğin son bir yılda gözle görülür bir şekilde arttığına dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
Sahte aşı kartı veya PCR testi kullananlar ne suçu işliyor, cezası nedir
Prof. Dr. Özkurt: Kurallara uymamak Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını artırıyor

Benzer haberler

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ sahilindeki kirliliğe ilişkin açıklama: Bütün tedbirleri alıyoruz