Dolar
13.66
Euro
15.48
Altın
1,899.02
ETH/USDT
2,648.90
BTC/USDT
37,962.00
BIST 100
2,038.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Çevre

Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yaşanan balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.

Zafer Göder, İlhami Çetin   | 21.02.2022
Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bolu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkındaki gölün yüzeyi geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tutmuştu.

Havaların ısınması ve gölün yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla kıyıda çok sayıda balığın öldüğü görüldü.

Bazıları buzların arasında kalan balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gölden numune alındı.

Numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Sünnet Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Yangından kedisiyle kurtulan "Ali Dede" köydeki can dostlarını özlüyor

İstanbul'un manevi fatihi: Akşemseddin

İstanbul'un manevi fatihi: Akşemseddin
Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla yüzde 80'e ulaştı

Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla yüzde 80'e ulaştı
Komandolar zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır

Komandolar zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır