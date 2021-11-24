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Dünya, Çevre

Somali'deki kuraklık milyonlarca çocuğu tehdit ediyor

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, Somali'de kuraklığa bağlı yaşanan gıda krizi nedeniyle milyonlarca çocuğun tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Gökhan Kavak   | 24.11.2021
Somali'deki kuraklık milyonlarca çocuğu tehdit ediyor

İstanbul

Save The Children'ın Somali'deki kuraklıkla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki nüfusun neredeyse yarısının kuraklık ve olumsuz etkileriyle mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki kuraklığın en fazla çocukları etkilediği, milyonlarca çocuğun tehdit altında olduğu belirtildi.

Ülkenin birçok bölgesinde temiz suyun tükendiğine ve ailelerin yiyecek bulamadığına işaret eden örgüt, Somali'deki çocukların kuraklık ve etkilerine karşı korunması için acil yardım çağrısında bulundu.

Somali hükümeti, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de, 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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