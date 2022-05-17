Dolar
15.76
Euro
16.60
Altın
1,822.57
ETH/USDT
2,085.90
BTC/USDT
30,375.00
BIST 100
2,412.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda konuşuyor.
logo
Çevre

Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı

"Atma, Koru, Oku" sloganıyla 80 öğrencinin katılımıyla düzenlenen çalışmada, temizliğin ardından kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Davut Genç   | 17.05.2022
Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde lise öğrencileri ile öğretmenleri, sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Karadeniz kıyısındaki ilçede 80 öğrencinin katılımıyla "Atma, Koru, Oku" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 14 kilometrelik sahil şeridinin 8 kilometrelik kısmında çöp toplandı.

Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalışmada, çöp poşetlerine doldurulan yaklaşık 1 ton atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şanlı, AA muhabirine, turizm sezonunda ilçeye gelecek misafirlere çevreyi temiz tutmanın yanı sıra sahildeki kum zambaklarını koruma çağrısında bulunduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zehra Korkmaz, çalışmaya 3 liseden 80 öğrencinin katıldığını aktararak, "Amacımız öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırmak, ekolojik dengenin bozulduğu bugünlerde öğrencileri doğaya duyarlı hale getirmek ve geniş kitlelerin dijital dünyaya bağımlı olduğu günümüzde okuma kültürünü aşılamaktır." diye konuştu.

Öğretmen Elif Kaplan ise sahillerin temiz olması için insanların özen göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Öğrencilerimize bu duyarlılıkla yaklaşmaları için bunu sürekli anlatıyoruz ama halkımız da aynı bilinçle davranırsa bizim için daha etkili olacak. Biz tek başımıza yeterli olamayız." ifadelerini kullandı.

Temizliğe katılan 12. sınıf öğrencisi Sedanur Eşkinoğlu da herkesten çevreye karşı daha duyarlı davranmasını istedi.

Toplanan çöplerle sahile "atma" yazan ve etkinlik sonunda kendilerine hediye edilen kitaplarla okuma etkinliği gerçekleştiren öğrencilere dondurma ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı
Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı

Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı

Akçakoca'da turizm sezonu erken açıldı

Bodrum ve Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

Balıkesir'de her sabah 250 kişi antrenörlerle sahilde spor yapıyor

Balıkesir'de her sabah 250 kişi antrenörlerle sahilde spor yapıyor
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya geldi
Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı

Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı