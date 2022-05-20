Dolar
15.91
Euro
16.83
Altın
1,842.47
ETH/USDT
2,044.40
BTC/USDT
30,316.00
BIST 100
2,388.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında İstanbul’da AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştiriliyor.
logo
Çevre

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda karla mücadele sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi ekipleri, kapalı bazı yolları hazirana kadar açmayı hedefliyor.

Hayati Akçay   | 20.05.2022
Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda karla mücadele sürüyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile çevre obalarda karla mücadele devam ediyor.

Kentte doğanın eşsiz güzelliklerini yansıtan Çambaşı Yaylası'nda yüksekliği 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor.

Zorlu doğa koşullarında çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor. Dozer, kepçe ve greyderlerle bölgede çalışma yapan ekipler, yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmaların hazirana kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, Çambaşı Yaylası'nın turizmle ön plana çıkan bir bölge olduğunu, yaylanın dört mevsim misafir ağırladığını söyledi.

Geçen yıl kasımda başlayan kar yağışının mart sonuna kadar aralıklarla sürdüğünü belirten Kaya, ulaşıma açılan bazı oba yollarının, en son martta etkili yağışla yeniden kapandığını ifade etti.

Kaya, karla mücadele çalışmalarının ilk günden beri vatandaşları mağdur etmeden yürütüldüğüne dikkati çekerek, şimdiye kadar çok ciddi çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

Mayısın sonuna yaklaşılmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini kaydeden Kaya, "Çambaşı Yaylası'nın en yüksek rakımlı bölgelerinde kardan kapanan yollar halen var. Bu yaylamızda 77 oba bulunuyor. Bu obaların bir bölümünün yolu kapalıydı. Hedefimiz bu yolları bir an önce açıp yaylanın tamamını hayvancılıkla ilgilenen besicilere bırakmak." diye konuştu.

Yener Kaya, yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlendiğini belirterek, büyük özveri gösteren ekiplere ve anlayışından dolayı yöre halkına teşekkür etti.

Bölgede yaşayanlardan Mustafa Bıyık da bu ayda yüksekliği 5 metreyi bulan kar gördüğü için duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, "Çok zor şartlarda yolların açılması için çalışma yürütülüyor. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda karla mücadele sürüyor

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda karla mücadele sürüyor

Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Tepeleri karla kaplı Ardahan'ın Posof ilçesinde meralarda çiçek açtı

Tepeleri karla kaplı Ardahan'ın Posof ilçesinde meralarda çiçek açtı
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti

Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim

Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim