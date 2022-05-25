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Çevre

Muğla'da deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Ali Ballı   | 25.05.2022
Muğla'da deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı

Muğla

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulundan öğrenci öğretmenler katıldı.

Etkinlikte, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından öğrencilere çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Deniz dibinden ve sahilden yaklaşık iki saatte 250 kilogram atık toplandı. Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

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