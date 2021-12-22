Dolar
12.34
Euro
13.93
Altın
1,788.53
ETH/USDT
4,056.70
BTC/USDT
49,362.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Çevre

'Mavi Boğaz Kanyonu' tabiat parkı oldu

Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlendi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Hamdi Çelikbaş   | 22.12.2021
'Mavi Boğaz Kanyonu' tabiat parkı oldu

Ankara

Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölgenin "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlenmesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı"nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlendi.

Mavi Boğaz Kanyonu olarak bilinen ve eşsiz doğa güzelliğine sahip bölgenin tabiat parkı olarak belirlenen alanın büyüklüğü 530 hektardan oluşuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

'Mavi Boğaz Kanyonu' tabiat parkı oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
TCMB'den Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında iki tebliğ

TCMB'den Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında iki tebliğ
Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı