Dolar
16.50
Euro
17.76
Altın
1,864.73
ETH/USDT
1,796.20
BTC/USDT
30,269.00
BIST 100
2,608.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kraliçe 2. Elizabeth için, Londra'daki Aziz Paul Katedrali'nde Şükran Günü Ayini yapılıyor.
logo
Dünya, Çevre

Küresel ısınma nedeniyle Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü

Karla kapla görüntüsüyle bilinen Alp dağlarında kar kütlelerinin yıllar içinde eridiği ve yerlerini yeşil bitki örtüsünün kapladığı gözlendi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 03.06.2022
Küresel ısınma nedeniyle Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü

Ankara

Mail Online'ın haberine göre, İsviçre’de Basen Üniversitesinden bilim insanları, küresel ısınmanın Alp dağları üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma yürüttü.

Science Dergisi'nde yayımlanan "Beyazdan Yeşile" adlı araştırmada uzmanlar, 1984 ve 2021 yıllarındaki uydu görüntülerini inceledi.

38 yılı kapsayan çalışmada, Alpler'deki kar kütlelerinin yıllar içinde gözle görünür bir şekilde eridiği ve yerlerini yeşil bitki örtüsünün kapladığı gözlendi.

Uzmanlar, küresel ısınmanın Alpler'deki karların erimesine yol açtığını ve böylelikle, beyaz görüntüsüyle bilinen dağların yeşile döndüğünü aktardı.

Araştırmanın baş yazarı Sabine Rumpf, "Alp bitkileri sert koşullara adapte oldu ancak çok dayanıklı değiller." ifadesini kullandı.

Rumpf, çevre koşulları değiştikçe, Alpler'de görülen özel türlerin üstünlüğünü kaybettiğini ve bu nedenle Alpler'in benzersiz biyolojik çeşitliliğinin önemli düzeyde baskı altında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çataklı: Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı
Riskli yapılardan tahliye edilenlere kira yardımı ve banka kredilerine faiz desteği
İstanbul Havalimanı 'karbon salımı sertifikası'nda yeni başarı yakaladı
İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Küresel ısınma nedeniyle Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü

Küresel ısınma nedeniyle Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü