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Çevre

Kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri dip seviyede akıyor

Edirne'de son aylarda etkili olan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak Tunca Nehri'nin su seviyesi dip konuma geriledi.

Gökhan Zobar   | 21.08.2022
Kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri dip seviyede akıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Nehrin kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki sıcak hava, kuraklık ve tarım amaçlı su kullanımı, nehrin debisini etkiledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi. 

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü Tunca Köprüsü civarında adacıklar oluştu, üzeri otla kaplandı. Yine su akşının durma noktasına geldiği bölümlerde uzamış ot öbekleri oluştu.

Öte yandan nehirdeki su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

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